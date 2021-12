Nova York terá policial negra como 1ª mulher a liderar corporação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O futuro prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou nesta quarta-feira (15) que nomeará uma mulher, Keechant Sewell, pela primeira vez como chefe de polícia da maior cidade dos Estados Unidos.

“Keechant Sewell é uma talentosa combatente do crime com a experiência e a inteligência emocional para entregar tanto a segurança que os nova-iorquinos precisam quanto a justiça que eles merecem”, afirmou o democrata Adams, em um comunicado enviado aos meios de comunicação do país.

A policial é atualmente a chefe de investigações do condado de Nassau, no leste da cidade. Primeira mulher a chefiar o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), ela será a terceira negra no cargo, durante o mandato do segundo prefeito negro da história da cidade. Ambos tomarão posse em 1º de janeiro.

Adams, que é ele próprio ex-capitão da polícia de Nova York, vai apresentar Sewell em uma entrevista coletiva nesta quarta, noticiou o jornal New York Post. A segurança foi um dos principais temas da campanha eleitoral do prefeito.

À frente de cerca de 35 mil agentes, Sewell, 49, terá a difícil tarefa de manter Nova York segura, já que a pandemia do coronavírus foi acompanhada por um aumento da criminalidade em 2020. Ela também terá que restaurar a confiança da população na polícia, acusada de ter em suas fileiras agentes violentos, racistas e corruptos.

O atual chefe do cargo, Dermot Shea, foi indicado em 2019 pelo prefeito Bill de Blasio.

O presidente do maior sindicato da polícia de Nova York, Patrick Lynch, deu boas-vindas a Sewell e disse que ela assumirá o segundo posto policial mais difícil dos Estados Unidos. “O mais difícil, é claro, é ser um policial do NYPD nas ruas”, completou.