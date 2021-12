Shopping de Goiânia vai ganhar cara nova com pegada totalmente roqueira

A praça de alimentação do antigo Banana Shopping, localizado na região Central de Goiânia, vai ganhar um tapa no visual. E daqueles. A proposta é transformar o espaço com uma pegada totalmente rock n´roll.

Além da decoração temática, homenageando bandas consagradas como AC/DC, Pink Floyd e Queen, ainda vai contar com estúdio para ensaio de bandas locais, apresentações musicais e transmissões ao vivo para rádio FM.

À frente da guinada, está o Clube do Rock e a inauguração está prevista para a primeira quinzena de março de 2022.

Inspirado em um centro comercial de São Paulo (SP), a Galeria do Rock, conhecido ponto de encontro e turístico dos amantes do gênero – o local também vai servir como vitrine para artistas a fim de fortalecer o cenário goiano.

Cinema

Outra novidade, é que a rede CineX substitui o Lumiére. As cinco salas passaram por revitalizações, instalação de novos projetores e alto-falantes, melhorias no isolamento acústico e higienização da poltrona.

O local será o novo palco da mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”, que chega a 14ª edição em 2022. A programação será divulgada no mês de janeiro.