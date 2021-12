Mãe emociona bombeiros de Anápolis com cartinha e consegue para os filhos o melhor Natal de todos: “entreguei para Deus”

Os irmãos Daniel, de 13 anos e Lucas, de 03, ganharam o melhor Natal de todos após serem presenteados pelo Corpo de Bombeiros de Anápolis de maneira antecipada nesta sexta-feira (17).

A iniciativa ocorreu após Marilza, mãe dos garotos, entregar uma carta aos membros da corporação onde pedia uma bicicleta para o mais velho e um caminhão para o mais novo.

Moradores do Residencial do Servidor, na região Sudeste de Anápolis, ela já havia tentado ganhar o presente por outros meios, mas sem sucesso. Então, por sugestão do filho mais velho, resolveu entregar o bilhete aos militares.

Em vídeo divulgado pela corporação durante a entrega dos presentes, Marilza aparece bastante emocionada, assim como os bombeiros. Ela agradeceu o gesto.

De acordo com ela, após orar e “entregar para Deus”, a ideia de pedir aos profissionais surgiu em decorrência de uma conversa com o filho mais velho, que sugeriu que atitude fosse tomada.