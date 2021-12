Vendendo o cheiro do próprio “pum”, influenciadora está ficando rica ao cobrar mais de R$ 250 mil por potinho

Uma digital influencer e ex-participante do reality show estadunidense chamado 90 Day Fiancé decidiu inovar os negócios com um produto bastante inusitado.

Pum engarrafado dentro do vidro. Esta foi a ideia revolucionária de Stephanie Matto, que já comercializa outros produtos íntimos, como calcinhas e sutiãs.

O mais impressionante é o valor cobrado no produto: $ 50 mil dólares, cerca de R$ 262 mil. E, segundo os stories que a blogueira tem postado, as vendas estão bem encaminhadas.

Ao Buzzfeed, ela contou que a ideia não veio de repente. Infinitos fãs pediram que ela começasse com a fabricação e que seria um sucesso.

“Ao longo dos anos, recebi algumas mensagens de homens e mulheres querendo comprar meus sutiãs, calcinhas, cabelos, água de banho usados, etc. Achei que peidos eram super nicho, mas também é algo divertido, peculiar e diferente”, disse.

No perfil do Instagram, onde já acumula 237 mil seguidores, Stephanie expõe fotos sensuais, comercializa conteúdos picantes e agora, com a novidade, tem criado diversos posts sobre o novo ‘produto’.

“Além do meu conteúdo, agora você também pode comprar meus peidos em uma garrafa! Estou muito animada para compartilhar isso com todos vocês, e depois de ver quantas pessoas queriam isso, eu descobri que finalmente daria às pessoas o que elas queriam”.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stephanie Matto (@stepankamatto)