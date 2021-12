Onda de furtos a comércios de Anápolis deixa PM, CDL e Prefeitura em estado de alerta

Junto com o crescimento da demanda e procura por lojas e comércios visando as comemorações de fim de ano em Anápolis, aumentou também o número de ocorrências de furtos nestes mesmos estabelecimentos, principalmente no Centro da cidade.

A percepção deste cenário se dá não apenas pelas reclamações dos empresários e proprietários dos locais, que estão cada vez mais preocupados e com medo da situação, mas também pela confirmação da própria Polícia Militar (PM), que já atua firmemente para impedir a continuidade dos crimes.

Fiscalização reforçada

Em entrevista ao Portal 6, a capitã e subcomandante Daiene Holanda explicou que o 28º BPM atualmente conta com três operações na área central de Anápolis, incluindo a “Corujão” – em que os militares ficam patrulhando a área durante toda a madrugada.

Além do trabalho de prevenção, através do reforço de viaturas nas ruas do Centro, a oficial também destacou os resultados positivos do esforço.

“Estamos realizando um trabalho em conjunto com a Polícia Civil que resulta na prisão e identificação quase que diária dos autores destes furtos”, afirmou.

Mais prevenção

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Anápolis também já havia se pronunciado sobre o assunto, sugerindo que os comerciantes focassem bastante no pleno funcionamento dos aparelhos de segurança, como câmeras de segurança e sistemas de alarme.

“Atuaremos mais ainda junto a polícia para garantirmos a segurança necessária tanto para o varejo quanto para os consumidores”, destacou Wilmar Jardim de Carvalho, presidente da organização.

Município

Segundo os relatos da classe empresarial, a grande maioria dos episódios são protagonizados por moradores de rua, que se estabeleceram na região.

A reportagem também entrou em contato com a Prefeitura para saber como a situação destas pessoas está sendo conduzida e se algum investimento na segurança é estudado.

A Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura respondeu que a equipe de Proteção Social Especial, por meio do Centro Pop, oferece um amparo diário para este pessoal.

Refeições, banho, roupas e agasalhos, casa de passagem e a disponibilidade dos serviços de assistente social, psicólogo e educadores sociais foram alguns citados.

A presença da Força Tática nas ruas de Anápolis, como forma de ampliação do suporte à população, também foi ressaltada pela Prefeitura.