Aprenda como limpar o espelho corretamente e de maneiras simples e fáceis

Seja para fazer uma foto ou se arrumar, quem não curte um espelho bem limpinho? Inclusive, sabia que aquelas manchas e sujeirinhas podem danificar seu espelho com o passar do tempo? Foi pensando nisso, que hoje vamos te dar truques de como limpar o espelho e ajudar na manutenção deste item. Vem com a gente!

Primeiramente, entenda que cada espelho necessita de uma atenção especial. Por exemplo, do banheiro, com manchas ou embaçados. Por isso, vamos ser bem específicos, acompanhe:

Como limpar o espelho:

Banheiro:

Em primeiro lugar, com álcool e um pano de microfibras, você vai passar sobre o vidro. Aliás, não se esqueça de tirar a poeira antes, com o pano seco.

Guarda-roupa:

Basicamente, aqui você vai tirar o excesso de sujeira antes, com uma flanela limpa. Depois disso, em uma vasilha, misture 3 colheres de álcool a 1 xícara de água e mexa bem. Assim, com essa misturinha limpe seu espelho!

Espelho com manchas:

Em seguida, para limpar um espelho com manchas, você vai precisar diluir detergente e água e colocar em um borrifador. Assim, com uma esponja esfregue o líquido no espelho e depois seque.

Espelho embaçado:

Bom, se seu espelho estiver embaçado mesmo você já ter feito de tudo, veja nossa dica. Em suma, você vai misturar água, detergente, álcool e amônia, e colocar em um borrifador. Logo, limpe o vidro com esse antídoto e repita quantas vezes forem necessárias, pronto!

Espelho de bronze:

Por fim, para limpar seu espelho de bronze, você primeiro deve tirar toda a poeira. Em seguida, com álcool em uma flanela, limpe como de costume até ele ficar como você quer.

Usando vinagre:

Se você quer usar vinagre, basta diluir o líquido em água e com o auxílio de um borrifador limpar o espelho. Assim, você conseguirá manter ele limpo e eliminar as manchas.

Usando creme dental:

Agora você, basicamente, vai precisar de uma quantidade generosa de creme dental em uma esponja. Assim, em movimentos circulares, você vai limpar seu espelho e ver a mágica acontecer.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!