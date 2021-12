6 sinais que revelam que você pode estar sendo traído e ainda não percebeu

Se você está em um relacionamento, mas está com o coração na mão, com dúvidas e inseguranças, talvez essa seja a matéria certa para você. Hoje, chega de ficar se sentindo sob pressão e com desconfianças, vamos te apresentar alguns sinais de que você pode estar sendo traído e ainda não percebeu.

Será que você está sendo traído e ainda não percebeu?

Basicamente, listamos aqui 6 possíveis sinais que você pode analisar em seu amor para tirar de vez aquela pulga atrás da orelha. Acompanhe:

1. Apagando rastros

Primeiramente, se seu parceiro ou parceira está deletando coisas do celular, desde registros de ligações até fotos, desconfie! Afinal, há algo de errado em quem está sempre com o celular “limpo”, não é mesmo?

2. Mudando de rotina

Em seguida, outro sinal de que você pode estar sendo traído é se seu amor começar a ter programações inesperadas ou do nada. Por exemplo, se de repente a pessoa começar a fazer cursos no meio da semana, ou reuniões de negócio até tarde, além de viagens fora de hora. Logo, abra seu olho!

3. Preocupação com a aparência

Fique de olho se seu parceiro ou parceira está com uma preocupação repentina com a aparência. Isso porque essa mudança brusca de comportamento pode significar um desejo em ter algo fora do relacionamento que não envolva você.

4. Distanciamento da família

A seguir, se seu amado ou amada anda afastado de sua família, ou até mesmo dos amigos, isso pode ser um sinal. Isso porque ele/ela pode se sentir culpado em ficar ao seu lado na frente dos entes queridos enquanto te trai.

5. Papos-cabeça

Ok, esse sinal pode te surpreender. Mas se seu companheiro, que você desconfia, começar a dar muita lição de moral ou de uma hora para outra se tornou expert em assuntos polêmicos, abre o olho! Basicamente, isso pode ser um truque para disfarçar seus erros.

6. Não gosta de afeto

Por fim, se seu parceiro reage de forma negativa a qualquer demonstração de afeto, pode ser um grande sinal de traição. Abra o olho!

