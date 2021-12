Caiado dá início a entrega de cartões com R$ 100 para estudantes e distribuição gratuita de absorventes

O governador Ronaldo Caiado (DEM), iniciou nesta segunda-feira (20), a entrega de itens dos programas Bolsa Auxílio e do Programa Goiano de Dignidade Menstrual.

Em solenidade no Goiânia Arena, foram entregues os primeiros cartões do Bolsa Auxílio. O objetivo do programa é reduzir a evasão escolar no estado, por meio de uma ajuda de custo de R$ 100 aos estudantes da rede estadual. No total, 218 mil alunos serão contemplados.

A expectativa é que todos os cartões estejam em posse dos alunos contemplados até o dia 10 de janeiro de 2022.

Além disso, também foram entregues os primeiros absorventes do Programa Goiano de Dignidade Menstrual. A iniciativa atenderá ao todo 52 mil estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Somados, os dois programas criados pelo governador devem beneficiar 270 mil alunos de todo o estado. Durante o evento, Caiado tratou a entrega dos auxílios como um sonho de vida que está sendo realizado.

“Isso era o sonho da minha vida. Achava que era impossível e estou muito mais emocionado do que muitos de vocês hoje”, afirmou.