Câmara de Anápolis vai votar em caráter de urgência reajuste de 22% no IPTU

A Câmara Municipal de Anápolis votará em caráter de urgência, no dia 23 ou 27 de dezembro, um reajuste de 22% no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O documento foi encaminhado à Casa pelo Executivo, que ressalta que a aprovação é de suma importância e por isso a necessidade de ser colocado em pauta em sessão extraordinária.

No texto, a Administração Municipal diz que foram realizadas duas reuniões de trabalho na qual foram detectadas defasagens nos valores cobrados.

Destaca ainda ser o momento de realizar a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), modificada pela última vez em 2014, que serve para determinar a alíquota do imposto.

De acordo com o projeto, o reajuste é necessário para resguardar a responsabilidade tributária da Prefeitura de Anápolis.

Se aprovada pelos vereadores, o novo valor do IPTU com aumento de 22% passa a valer já a partir de 2022.

Para ler a íntegra do projeto, clique aqui.