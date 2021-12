Divulgado o calendário do IPVA 2022 em Goiás; veja as datas e quem não precisará pagar

O calendário do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do licenciamento foi divulgado nesta quarta-feira (22), pela Secretaria de Estado da Economia.

O contribuinte pode optar por efetuar o pagamento em parcela única ou então dividir em três vezes. A cobrança começa em janeiro para os veículos com placa final 01 e termina em outubro com as placas terminadas em 0.

O valor do IPVA em 2022 foi calculado de acordo com a tabela da Fundação de Pesquisa Econômica (FIPE). Aqueles que compraram veículos novos não pagam a contribuição no ano de aquisição do veículo.

Em relação as alíquotas não houveram aumentos para 2022. As quotas variam entre 01,25 para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga e 03,75% para veículo terrestre de passeio, veículo aéreo e aquático e demais veículos não especificados.

Entre o valor mínimo e máximo da quota, existem cobranças de 03% para motocicleta, ciclomotor, triciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cavalos e 03,45% para veículos utilitários.

Isenções

Estão isentos de pagar o IPVA os proprietários de veículos a partir de 15 anos de uso, Pessoas com Deficiência (PCD), ônibus ou micro-ônibus de passageiro de turismo ou escolar e veículos novos adquiridos em concessionárias goianas.

Participantes do programa Nota Fiscal Goiana têm desconto de 5% a 10% no imposto, dependendo do valor das compras feitas com a inclusão do CPF nas notas fiscais.

Confira o calendário de pagamento do IPVA