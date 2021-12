Veja como cada um dos 23 vereadores de Anápolis votará sobre reajuste do IPTU

Atualmente, dois projetos de Lei embalam as discussões nos bastidores da Câmara Municipal de Anápolis.

Um deles é a mais recente proposta do Executivo, encaminhada em caráter de urgência, para reajustar em 22% o valor da Planta Genérica de Valores (PGV), que foi modificada pela última vez em 2014 e serve para determinar a alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O outro se trata da polêmica tentativa de antecipar as eleições para a composição da Mesa Diretora da Casa de Leis na próxima gestão – o que requere uma mudança no regimento interno da câmara.

Ás véspera da votação, que ocorrerá nesta quinta-feira (23), o Portal 6 procurou os 23 vereadores para saber qual a posição deles sobre cada um desses assuntos.

Nem todos atenderam à reportagem, mas os que responderam ao contato, em sua maioria, disseram que estão estudando as propostas.

No entanto, houve quem já adiantou o voto indicando que rejeitará aumentar o IPTU e antecipar a eleição da Mesa Diretora. Veja a seguir:

Andreia Rezende: ainda não se decidiu, segue estudando as propostas.

Cabo Fred Caixeta: sem retorno.

Cleide Hilário: sem retorno.

Delcimar Fortunato: sem retorno.

Dominguinhos: sem retorno.

Dra. Trícia Barreto: pretende votar contra em ambas. Entretanto, não informou os motivos até o momento de publicação desta reportagem.

Edimilson Mercado Serve Bem: sem retorno.

Frederico Godoy: aguarda a finalização da negociação de porcentagem de aumento do IPTU para se decidir. Não acredita na realização da votação para antecipação.

Hélio Araújo: sem retorno.

Jakson Charles: pretende votar a favor em ambas, considerando uma redução de 50% no reajuste proposto, ou seja, 11%. Quanto à votação, não acredita ter problema já que o motivo da mudança é apenas para não haver interferência com as eleições estaduais e federais no próximo ano.

Jean Carlos: segue estudando os projetos, ainda sem decisão.

João da Luz: voto condicionado à aprovação, ou não, da emenda que poderá abaixar o valor de reajuste para 11%. Ainda não se decidiu acerca da antecipação das eleições para Mesa Diretora.

João Feitosa: sem retorno prometido.

José Fernandes: ainda não tomou uma decisão final.

Leandro Ribeiro: sem retorno.

Lisieux Borges: “radicalmente contra as eleições”, por não enxergar algum problema institucional que possa justificar a medida. Reconhece a defasagem no processo do IPTU, especialmente em relação às residências mais antigas, mas condiciona o voto à sequência de negociações para abaixar a porcentagem de aumento.

Luzimar Silva: sem retorno.

Policial Federal Suender: irá votar contra em ambas as propostas. Do IPTU por acreditar que “o contribuinte não suporta mais aumento de carga tributária, que já está alta”. No que se refere à antecipação das eleições da Mesa Diretora, o parlamentar não enxerga motivo plausível para o feito, considerando a discussão “fora de época” e de menos importância dentro das necessidades atuais do município.

Professor Marcos: ainda não tomou uma decisão final, segue analisando.

Reamilton Espíndola: sem retorno.

Seliane da SOS: ainda não tomou uma decisão final.

Thaís Souza: aguarda a finalização da negociação sobre o preço do IPTU e apoia a antecipação da eleição, por acreditar que a questão não causará nenhuma interferência e ajudará na condução do próximo ano eleitoral.

Wederson Lopes: sem retorno.

Visualize melhor no infográfico: