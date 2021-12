Após acidente com morte no DAIA, obras da GO-330 são suspensas pela Goinfra

Estão suspensas de maneira temporária as obras da GO-330, na altura do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). A medida ocorre após o acidente que vitimou uma mulher de 37 anos na última segunda-feira (20).

Em nota, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou que decidiu interromper as obras na rodovia por conta da intensificação do período chuvoso e dos feriados de fim de ano, devido ao aumento no trânsito.

Sobre o trânsito, a Goinfra comunicou que está o tráfego está liberado nas duas pistas da GO-330 na entrada da cidade de Anápolis.

A respeito da retomada das obras, a autarquia informou que o ritmo normal será retomado logo após o período chuvoso e, apesar da suspensão temporária, o prazo de entrega segue sendo o 1º semestre de 2022.

De acordo com o órgão, os trabalhos foram iniciados em resposta a uma demanda antiga dos usuários da rodovia e das empresas instaladas no DAIA, pois o asfalto é antigo e estava deteriorado.

Veja a nota na íntegra:

– Está liberado o tráfego nas duas pistas da GO-330, na entrada da cidade de Anápolis, a partir desta terça-feira (21/12).

– Com a intensificação do período chuvoso e a aproximação dos feriados de fim de ano – quando o fluxo de veículos nas rodovias estaduais se acentua –, a Goinfra decidiu interromper o canteiro de obras.

– Trata-se de uma obra extensa de restauração asfáltica de 34,2 quilômetros da GO-330, do entroncamento com a BR-060 ao da GO-010, incluindo o eixo principal do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). É uma resposta à demanda dos usuários da rodovia e das próprias empresas instaladas no Daia, já que o pavimento é bem antigo e estava completamente deteriorado.

– Após o período chuvoso, o ritmo normal das obras será retomado para entregar a rodovia restaurada dentro do prazo previsto, que é o primeiro semestre de 2022.