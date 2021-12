O que abre e fecha em Anápolis no feriado prolongado de Natal

Agendada para acontecer em plena sexta-feira neste ano de 2021, a véspera de Natal (24) será acompanhada por um feriado prolongado em Anápolis, já que contará também com a chegada do fim de semana.

O “feriadão”, entretanto, não significa necessariamente a paralisação de todos os serviços durante o período, até porque a mobilização proporcionada pela data exige certas adaptações.

Por conta disso, estabelecimentos comerciais, transporte coletivo e até mesmo serviços municipais de atendimento e saúde seguirão um cronograma especial de funcionamento.

Confira a lista completa do que abre e fecha em Anápolis nos dias 24, 25 e 26 de dezembro.

Comércio: possibilidade de abertura até às 22h na véspera, porém, alguns comerciantes devem fechar às 18h. Não abre no dia 25 ou 26.

Urban: tabela normal no dia 24 e horários especiais para feriado e domingo nos dias subsequentes.

Saúde: funcionamento todos os dias, através do sistema de plantão e emergência.

Rápido e Disk 156: só não irão funcionar na véspera de Natal.

Bancos: conforme a Febraban, devem funcionar normalmente, exceto no feriado em si, no sábado (25). Serviços de caixa eletrônico devem funcionar, seguindo as políticas de cada instituição.

Brasil Park Shopping: lojas funcionarão das 10h às 18h na véspera. No dia 25, apenas a praça de alimentação estará aberta, com expediente das 11h às 22h. No domingo (26), os comércios voltam a abrir, só que a partir das 14h. A praça de alimentação mantém o mesmo cronograma dos demais dias.

Anashopping: na véspera, lojas abrirão das 08h até às 18h. No Natal em si, apenas a praça de alimentação estará aberta, com expediente das 11h às 22h. No domingo (26), as lojas abrem no período vespertino. A praça de alimentação mantém o mesmo cronograma dos demais dias.