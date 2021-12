Vídeo flagra motoqueiro que gosta de se aparecer se dando muito mal com manobra perigosa

Um vídeo flagrou a terrível queda de um motoqueiro vaidoso, que mostrava as ‘habilidades’ com as manobras radicais, e acabou viralizando na internet.

No momento da queda, o rapaz estava tentando realizar o famoso ‘grau de lado’ em uma rua pública.

Entretanto, ele acabou perdendo o equilíbrio e caiu no asfalto – ao lado de outro carro.

Por questão de centímetro, o motociclista não bateu com a cabeça nas rodas do veículo que estava parado próximo à calçada.

Diversos internautas comentaram a publicação com risadas da situação.

“Rindo com respeito”, brincou um.

“O importante é não desistir, mano”, disse outro.

“Esse foi de lado mesmo”, ironizou um seguidor.

Veja: