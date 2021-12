Entenda o que pode ter causado o grave acidente que totalizou cinco mortos e 40 feridos na BR-153

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) está fazendo a perícia do grave acidente que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (24), em Aparecida de Goiânia, levando à morte de cinco pessoas e deixando 40 feridas.

A tragédia ocorreu em uma pista que estava dividida em sentido duplo, já que a rodovia está completamente interditada no sentido Goiânia-Aparecida, devido a uma cratera que se abriu na estrada.

Segunda a Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho da via, o ônibus, vindo de São Paulo sentido à Brasília, não respeitou a sinalização no local, invadiu a linha divisória e se chocou com a viatura da concessionária.

Na sequência, o transporte coletivo acabou se batendo de frente com uma carreta e caiu em uma ribanceira, devido à força do impacto.

O veículo já foi retirado do curso d’água e passa agora por perícia dos investigadores.

No início da tarde, o trecho foi totalmente liberado para o fluxo de motoristas. “Respeitem a sinalização, reduzam a velocidade e mantenham a distância segura do veículo da frente”, recomendou a Triunfo nas redes sociais.

No início da tarde, o trecho foi totalmente liberado para o fluxo de motoristas. “Respeitem a sinalização, reduzam a velocidade e mantenham a distância segura do veículo da frente.”, recomendou a Triunfo nas redes sociais.

Veja as imagens: