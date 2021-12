Neste Natal, liberte-se dos seus medos

Por ocasião das festas e confraternizações de final de ano, temos o hábito de nos juntarmos e celebrarmos por diversos motivos, por exemplo: conquistas pessoais, metas alcançadas, o nascimento de Cristo (Natal).

Apesar de tantas festas, também temos o cenário contrário. Aqueles que não enxergam motivos de comemorações, como os doentes terminais, enlutados, medrosos e outros.

Quero nesse artigo, apesar do clima natalino, discorrer sobre os medrosos. Todos temos medo. É natural. O que não é natural, é o medo tomar conta de nossas vidas e ditar o que fazemos ou não.

Ontem na última sessão da Câmara Municipal de Anápolis foi pautado 16 projetos, a maioria considerados urgentes, sem ser urgente. Por ocasião dessa pauta, percebi diversos comportamento entre os colegas vereadores.

Uns com evidente desconforto, outros com ânimos acirrados quase indo a vias de fato, alguns apreensivos e com medo do impacto de tomar uma decisão/escolha errada. Também tinha aqueles com a certeza de que estavam fazendo o bem para cidade e a população. Aqueles, como eu, preocupados com tantos assuntos complexos em votação, mas com o tempo insuficiente para debater e ouvir a população.

Quero deixar quatro reflexões para todos os leitores, do que acontece quando permitimos que o medo instale e nos domine:

1. Perdemos o poder de escolha e decisão;

2. Passamos a viver com insegurança;

3. Ficamos paralisados, impedidos de avançar;

4. Faz nós desistirmos de nossos sonhos.

Vou sugerir três soluções, que aplico pessoalmente para impedir que o medo me atrapalhe e me paralise. Talvez seja útil a vocês leitores:

1. Orar diariamente. “Se Deus é por nós, quem será contra nós”;

2. Ler a Bíblia, que sempre traz palavras de encorajamento;

3. Escute as pessoas certas, que nos ajuda a atingir outro nível.

Boas festas e feliz Natal!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.