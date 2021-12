Uma das plataformas mais queridas para os amantes de filmes e séries, a Netflix vem dia após dia ganhando concorrência no mundo dos streamings. Além do catálogo diversificado, as plataformas mais baratas vem se destacando pelo preço bastante atrativo.

Para lhe ajudar a encontrar um novo local para assistir filmes e séries, preparamos uma lista com algumas plataformas que estão se destacando pelo catálogo e principalmente pelo valor mensal a ser pago.

6 plataformas para assistir filmes e séries mais baratas do que a Netflix

1. Prime Vídeo

Serviço de streaming da gigante Amazon, o Prime Vídeo possui um catálogo com diversos filmes e séries originais da plataforma.

Além disso, o usuário que assinar também ganha entrega grátis para todos os produtos comercializados pela própria Amazon, além de outros serviços. O valor para ter essas vantagens? Apenas R$ 9,90.

2. Globoplay

Plataforma digital da Globo, o Globoplay se destaca pelas séries originais e por contar com diversas produções que foram veiculadas nos canais da TV aberta e por assinatura.

Existem diversos pacotes de assinatura e os preços variam entre R$ 19,90, o mais básico e R$ 84,90, com acesso aos canais a cabo e também ao Premiere, responsável pelas transmissões de futebol da emissora.

3. Star Plus

Uma das plataformas que chegaram recentemente ao mercado brasileiro, o Star Plus oferece diversas produções da Fox ao usuário. Além disso, é possível assistir ao vivo toda a programação dos canais ESPN, como jogos de futebol, basquete e futebol americano.

Os preços dos planos oferecidos pela plataforma variam entre R$ 32,90 e R$ 45,90. Neste pacote mais caro, além do Star Plus, o usuário também assinará o Disney Plus.

4. HBO Max

Outra plataforma recém chegada ao país é a HBO Max, que traz diversas produções, entre os destaques estão as obras da Warner, como Harry Potter.

Além disso, o assinante pode desfrutar de todos os jogos da UEFA Champions League e alguns do Campeonato Brasileiro. O pacote mais barato de assinatura sai a partir de R$ 19,90.

5. Apple TV

Uma das principais empresas de tecnologia do mundo, a Apple também oferece um serviço de streaming. Por R$ 9,90 mensais, o usuário pode desfrutar de diversas produções originais da plataforma, entre elas Ted Lasso, sucesso de crítica e bastante premiada.

6. Paramount Plus

Encerrando a lista está a Paramount Plus, que traz diversas produções originais, como as séries Strange Angel e Yellowstone. Além disso, diversos desenhos do canal Nickelodeon estão na plataforma, como Bob Esponja. O preço? Apenas R$ 19,90 mensais.

