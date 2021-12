6 cervejarias artesanais que são sucesso e tem o sabor de Goiás

A cada dia que passa, Goiás descobre uma nova cerveja que cai nas graças da galera local, para depois, se espalhar por todo o País.

Seja por suas qualidades únicas, homenagens históricas ou propostas diferenciadas, o Portal 6 selecionou seis cervejarias artesanais que estão na boca do povo – em todos os sentidos!

Confira:

Colombina (Aparecida de Goiânia)

Quando se trata de cervejas artesanais, essa já é figurinha carimbada no imaginário goiano.

A marca mais antiga de Goiás nessa linha está produzindo suas bebidas desde 2014, ofertando cerca de 20 opções de drinks para você poder tomar uma e relaxar.

Seresta (Goiânia)

Essa cerveja artesanal invoca o espírito de alegria, música e amizade em seu nome. Afinal, seresta é uma variação de “serenata”, tradição portuguesa trazida ao Brasil.

Ela também é produzida pela mesma distribuidora que produz a cerveja MJ, que traz sabores típicos de Goiás, como Goiaba e Caju.

Astúria (Goiânia)

Já esta cerveja independente resolveu fazer uma homenagem à Península Ibérica, mas mirando o lado espanhol. Seu nome é inspirado no Principado das Astúrias, terra espanhola conhecida por suas plantações de cevada.

Além disso, o Principado é terra natal do piloto bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso. Só não vai inventar de beber e dirigir depois, hein?

Cavalo Louco (Goiânia)

O nome desta cerveja é inspirada em um guerreiro indígena norte-americano, que lutou contra as forças federais, para preservar sua terra e suas tradições locais.

Após sua morte, ele se tornou uma figura popular na cultura estadunidense.

A marca de cerveja artesanal é característica do bar Velvet36, que possui um ambiente inspirado no rock dos anos 1960 e 70.

Biomma (Goiânia)

A Cerveja Biomma é bem recente no cenário das bebidas artesanais, mas já conquistou um público fiel. Com sua proposta de oferecer uma cerveja “democrática”, ela se encaixa tanto para quem quer passar a noite no pub, boteco ou fazer um churrasquinho em casa.

Santa Dica (Pirenópolis)

Fechando nossa lista, temos a Cerveja Santa Dica, originária de Pirenópolis. Se inspirando nas tradições e história da cidade histórica de Goiás, a Santa Dica se tornou um nome fácil na língua dos apreciadores de cervejas goianas. Não deixe de provar essa bebida “divina”.