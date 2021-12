6 coisas que dá para fazer com o leite condensado e você provavelmente não sabia

Qual casa brasileira nunca teve leite condensado? Em suma, parece ser um item tão essencial quanto arroz e feijão. Pois bem, foi pensando nisso que hoje vamos te mostrar um checklist com vídeos de coisas que dá para fazer com leite condensado. Acompanhe com a gente e já envie para aquele amigo que ama um doce.

6 coisas que dá para fazer com o leite condensado:

1. Brigadeiro

Primeiramente, você deve estar careca de saber que o ingrediente principal de um brigadeiro é o leite condensado. Porém, hoje vamos sair do convencional. Basicamente, se o brigadeiro tradicional já é bom, imagina um de leite ninho e nutella? Veja esse vídeo e aprenda:

2. Pudim

Mas é claro que não íamos deixar essa tradicional sobremesa de fora, né? Logo, essa simples e rápida receita, tem como sua base o leite adocicado, assista:

3. Bombom de Travessa

Se você busca uma sobremesa diferente, para surpreender as pessoas, essa é para você! Isso porque o bombom de travessa não tem erro e você pode diversificar sempre, veja:

4. Bolo

Já ouviu falar em bolo de toalha felpuda? Pois bem, veja esse passo a passo e aprenda essa sobremesa deliciosa.Vale chamar os amigos e parentes, e passar aquele cafezinho para acompanhar!

5. Paleta Mexicana

Ok, a paleta mexicana já é boa, mas essa será surreal: na travessa. Assim, além de render bem mais, é um ótimo refrescante. Veja o vídeo e aprenda:

6. Doce de leite

Por fim, encerramos nossa lista com essa dica que é muito útil, e sim é isso mesmo que você leu, dá para fazer doce de leite usando apenas o leite condensado. Bom, para isso você precisará de uma lata de leite condensado e uma panela de pressão, veja:

