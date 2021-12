6 coisas que dá para fazer na panela elétrica de arroz e você provavelmente não sabia

Se você é daqueles que ama praticidade, principalmente se for na cozinha, você está no lugar certo! Basicamente, hoje vamos te apresentar coisas que dá para fazer na panela elétrica de arroz, muito além do que se imagina. Prometemos que você vai se surpreender! Vamos lá.

6 coisas que dá para fazer na panela elétrica de arroz:

1. Pudim

Primeiramente, começamos nosso check list com essa sobremesa super inusitada. Sabia dessa? Em suma, essa sobremesa clássica dá pra fazer na panela elétrica. Para isso, prepare a massa e a calda como de costume e agora vem o pulo do gato: coloque a forma em banho maria e coloque na panela. Além disso, vale cobrir bem com papel alumínio. Assim, em 30 minutinhos já está pronto!

2. Pudim de chocolate

Em seguida, aqui vai mais um docinho! Basicamente, prepare o seu pudim como de costume, a diferença é que agora vai chocolate na massa (ou cacau em pó). Por fim, asse na panela por 30 minutos em banho maria.

3. Fondue de Queijo

Nós estamos aqui para provar que esse penal é mais versátil do que se imagina, prova disso é essa receita. Assim, pegue o leite, misture um queijo de sua preferência e creme de leite e mexa em sua panela até desgrudar do fundo. Prontinho!

4. Macarrão

A seguir, para preparar macarrão em sua panela, já saiba que o molho já cozinha junto. Por isso, associe seus ingredientes preferidos, como cebola, alho, linguiça, molho de tomate, azeite, requeijão, queijo parmesão, manteiga, água e macarrão, e jogue na panela. Logo, como macarrão na consistência que você gosta, já está pronto!

5. Pipoca

Ok, agora você pode ficar boquiaberta! Mas dá sim para fazer pipoca na panela de arroz. Desta forma, adicione o óleo e o milho, e coloque no modo cozinhar. Vale a pena conferir esse preparo e ouvir até onde vão os estouros.

6. Carne de panela

Por fim, se você sempre achou muito difícil fazer carne de panela, seus problemas acabaram! Em suma, capriche nos temperos, como alho, sal, pimenta, cheiro verde, gengibre, vinho branco e água. Assim, que temperar a paleta, é só acrescentar cebola, cenoura, batata e levar tudo para cozinhar.

