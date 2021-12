Esta é a frequência correta com que você deve trocar a capinha do seu celular

Vamos abrir o jogo: os avanços da tecnologia sempre têm seus prós e contras. Um exemplo prático são nossos smartphones, que cada dia mais estão ficando mais finos e sensíveis. O que, consequentemente, nos obriga a investir em capinhas e películas para proteção — principalmente quando o assunto são os nossos inseparáveis celulares. Onde queremos chegar é que, às vezes, esquecemos que nossas capinhas podem ser casas de milhões de bactérias. Foi pensando nisso, que vamos te apresentar a frequência que você deve trocar a capinha do seu celular. Acompanhe!

Antes de tudo, especialistas apontam que em nosso celular existem mais de 23 mil fungos e bactérias. Surreal, né? Por isso, é muito importante mantermos os celulares limpos, com álcool isopropílico e trocando regularmente a capinha e película.

Além disso, quem nunca tirou a capinha ou deu aquela analisada no celular e encontrou sujeiras nas fendas do eletrônico? Geralmente, toda sujeira que o smartphone carrega é fruto da gordura natural das nossas mãos ou do rosto. Ademais, partículas de tecido vinda dos bolsos em que o celular fica guardado ou a poeira em si – sem contar de todos os lugares que deixamos ele, como mesas, balcões, entre outros.

Qual a frequência para trocar a capinha do seu celular?

Por fim, é bom dar uma limpada no celular! Logo, vale usar álcool, como já citado, e trocar sua capinha. Desta forma, a limpeza deve acontecer regularmente, até da case. Por exemplo, tire ela do seu celular e lave com água e sabão. Enquanto isso, em relação à troca, vale avaliar as condições em que ela se encontra, mas é importante trocar, no mínimo, a cada 2 meses.

