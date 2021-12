Não é segredo para ninguém, mas com mais gente trabalhando de casa usar o WhatsApp pelo computador vem se mostrando uma opção mais ágil para a troca de mensagens. Seja para o trabalho ou a vida pessoal! E foi pensando nisso, que selecionamos alguns atalhos escondidos no WhatsApp. Confira:

6 atalhos escondidos no WhatsApp que você provavelmente não conhecia

Disponíveis no WhatsApp Web, eles permitem que os usuários criem novas conversas e grupos, silencie e arquive os bate-papos e ainda pesquise mensagens específicas. Tudo sem que seja necessário um clique do mouse! Vejas os truques:

1. Ctrl + Alt + N = Criar um novo grupo ou conversa

2. Ctrl + Alt + Shift + “/”= Pesquisar nas conversas

3. Ctrl + Alt + F = Pesquisar mensagens na conversa atual

4. Ctrl + Alt + E = Arquivar a conversa atual

5. Ctrl + Alt + Shift + M = Silenciar a conversa atual

6. Ctrl + Alt + Shift + U = Marcar como não lida a conversa atual

Além disso, os atalhos também auxiliam na hora de escrever as mensagens. Basicamente, para colocar emojis, use a tecla TAB até que o aplicativo selecione o ícone de emoticons e pressione ENTER para abrir a aba. Assim, para navegar entre as opções, use SHIFT+TAB e ENTER para selecionar.

Por fim, se você está procurando uma carinha específica apenas digite o nome do emoji ou emoção + ENTER para ver a seleção. Logo, caso queira acessar as abas de GIFs do aplicativo, continue apertando TAB depois de abrir a seleção de emojis.

