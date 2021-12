Morre médico Maurice de Faria, filho do ex-prefeito Anapolino de Faria

O médico Maurice Raynaud de Faria morreu no fim da tarde deste sábado (25), aos 71 anos, dentro da própria residência, localizada na Rua 14 de Julho, na região Central de Anápolis.

A causa do falecimento ainda segue sob investigação por análise de exames realizados por profissionais do Instituto Médico Legal (IML).

Reconhecido no meio profissional por diversos serviços prestados no município, Maurice é filho do ex-prefeito Anapolino de Faria – que geriu a cidade por duas vezes nas décadas de 1980 e 1990.

Maurice trabalhou, desde a fundação, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município. O corpo clínico geral foi encaminhado neste momento para ser velado e o horário do sepultamento ainda não foi divulgado.