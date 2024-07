Estudante de veterinária que perdeu a vida em acidente rodovia goiana tinha 22 anos

Carro do jovem teria saído da pista e capotado. Óbito foi constatado no local

Davi Galvão - 22 de julho de 2024

Leonardo Silva Cavalcante estudava medicina veterinária. 9Foto: Redes Sociais)

Após um grave acidente ocorrido na GO-206, zona rural de Caçu, região Sudoeste de Goiás, o estudante de medicina veterinária, Leonardo Silva Cavalcante, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O fato aconteceu no sábado (20).

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário (CPR), o carro do jovem teria saído da pista e capotado, na altura do km 225, enquanto seguia no sentido ao município de Itarumã.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e atestou o óbito ainda no local. O trecho foi isolado para que a Polícia Técnico Científica realizasse a perícia.

O corpo da vítima foi retirado e encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML), de Jataí, que fica na região Leste. Ele foi velado e sepultado em Caçu.

Em decorrência da fatalidade, a universidade na qual Leonardo estudava medicina veterinária também escreveu uma nota de pesar em razão do falecimento.

“Neste momento de dor, a Instituição presta solidariedade a todos os familiares e amigos”, publicou.