Jovem sofre tentativa de assassinato enquanto andava de carro com namorada, em Itumbiara

Vítima foi encaminhada às pressas para hospital, após autor disparar várias vezes contra ele

Da Redação - 14 de julho de 2024

Jovem estava no carro com a namorada quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. (Foto: Reprodução)

Durante a madrugada deste domingo (14), um jovem, de 26 anos, viveu momentos de terror ao ser alvejado enquanto estava dentro do próprio veículo, em Itumbiara.

No momento em que o crime ocorreu, o rapaz se encontrava transitando no carro com a namorada, quando foi surpreendido por um homem.

O suspeito estava em uma caminhonete Amarok branca, emparelhando com o veículo do jovem e efetuando inúmeros disparo de arma de fogo contra a vítima.

Após o crime, rapaz foi encaminhado para o Hospital Municipal com um ferimento de bala na perna direita.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e colheu depoimento da vítima, que está com quadro estável e afirmou conhecer o autor dos disparos. No entanto, a motivação para o crime não foi revelada.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).