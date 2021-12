Em Anápolis, Caiado entrega às mães chefes de família cartão com auxílio de R$ 250

O governador Ronaldo Caiado (DEM) entregou mais de três mil cartões do programa Mães de Goiás nesta segunda-feira (27). Destes total, 933 deles foram em Anápolis.

A solenidade contou com a presença do prefeito Roberto Naves (PP) e do deputado estadual Amilton Filho (SD). O gestor elogiou a postura do governante durante o evento.

“Caiado mostra a que veio quando inicia o quarto ano de seu mandato com várias entregas. Com recurso para alunos e para as mães, dando moradia a quem não tem, recuperando as estradas para que o Estado continue produzindo e escoando”, pontuou Roberto.

O governador também realizou a entrega de cartões nos municípios de Senador Canedo, na região Metropolitana e em Goianésia, na região Central do estado.

Criado em setembro deste ano, o Mães de Goiás pretende atender cerca de 100 mil mães em todos os 246 municípios goianos. A meta até o final de 2021 é atender 70 mil mulheres em 90 cidades do estado.

Para ser contemplada com o benefício, as mães precisam manter os filhos na rede de ensino e manter a carteira de vacinação atualizada.