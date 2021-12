Vacina contra gripe ainda pode ser encontrada em Anápolis; veja os postos

Apesar de a campanha de vacinação ter sido finalizada no mês de agosto, são várias as pessoas que passaram a procurar as unidades de saúde de Anápolis nos últimos dias para tentar se imunizar contra a gripe.

E o aumento na procura teria surgido justamente por causa dos casos registrados pelo país da H3N2 e, consequentemente, pelo anseio de uma proteção a mais para se fortalecer contra a doença.

Ao Portal 6, a Prefeitura Municipal informou que ainda há alguns postos que possuem as doses contra a gripe e, seguindo o critério divulgado na campanha, podem se vacinar toda a população com mais de seis meses de vida.

Veja quais unidades ainda ofertam o imunizante contra gripe em Anápolis (de segunda a sexta, das 7h30 às 10h30 e das 13h15 às 16h3o)

Jardim Alvorada

Calixtópolis

Adriana Parque

Arco Verde

Parque dos Pirineus

Filostro Machado

Munir Calixto

Vila Fabril

São Carlos

São Lourenço

Vila Norte

Jardim Suíço

Vivian Parque

Jardim Guanabara

Unidade de Saúde Ilion Fleury (Bairro Jundiaí)