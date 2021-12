Polícia Civil investiga morte de bebê de apenas 29 dias em Jaraguá

Uma criança com menos de um mês de vida faleceu na manhã desta terça-feira (28), no bairro Sonho Verde, no município de Jaraguá – localizado a 127 quilômetros de Goiânia.

O Portal 6 apurou que uma fatalidade pode ter ocorrido com a menina de apenas 29 dias. A probabilidade é que ela tenha morrido por engasgamento.

A asfixia pode ter ocorrido por motivos desconhecidos ou mesmo no momento em que a mãe amamentava a filha.

No desespero, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município foi acionado, mas já nada pôde fazer.

A Polícia Civil entrou em contato com o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para retirada do corpo e realização de exames que informem a causa exata do óbito.