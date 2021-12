Após dias de buscas em rio super perigoso, bombeiros de Anápolis encontram corpo de jovem que se afogou

Equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros de Anápolis deixaram na noite desta quarta-feira (29) o município de Divinópolis, a 642 km de Goiânia.

Desde a tarde da última segunda-feira (27), os militares já haviam se mobilizado para realizar as buscas por um jovem, de 19 anos, que desapareceu depois de saltar da ponte do Rio Riacho Seco.

No início dos trabalhos, os bombeiros já enfrentaram um grande obstáculo: o de encontrar o local exato do afogamento, que era de difícil de acesso.

Depois, tiveram de procurar pelo rapaz apenas pela superfície porque o rio estava cheio e possuía ao redor uma densa vegetação, o que complicou a navegação e impediu mergulhos.

Já nesta quarta (29), apesar dos perigos do lugar, as equipes conseguiram localizar o corpo do jovem a uma distância aproximada de 500 m do local onde havia sido visto pela última vez.

A Polícia Militar de Divinópolis foi acionada para acompanhar o resgate e o cadáver foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Posse.

Participaram das buscas o 1º Sgt Menezes, 1º Sgt Vinicius, 3º Sgt Reginaldo e Sd Argenta.