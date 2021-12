Chegou o grande dia. Nesta sexta-feira (31), a Caixa Econômica Federal realiza o maior sorteio do ano e o Portal 6 divulga o resultado da Mega da Virada 2021 – Concurso 2440.

Primeiramente, o prêmio estimado deve ultrapassar a marca de R$ 350 milhões, o maior desde que a loteria especial foi instituída.

Sorteada desde 2009, a Mega da Virada nunca teve um sorteio em que apenas uma pessoa venceu. Assim, as 12 edições já realizadas premiaram 109 pessoas no total.

O ano em que mais pessoas venceram foi 2018, quando 52 sortudos acertaram os números. Por outro lado, os que tiveram menos ganhadores foram 2009 e 2020 quando apenas duas ganharam.

Ademais, para concorrer, basta fazer uma aposta até as 17h nas lotéricas de todo o país, portal Loterias Online ou aplicativo Loterias Caixa.

Mega da Virada 2021

Antes de tudo, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis e fatura prêmio se a quantidade de acertar 6, 5 ou 4.

Então, diferente da loteria regular, onde o apostador precisa acertar seis números para levar o prêmio principal, aqui vence quem acertar o maior número de dezenas.

Logo, o sorteio ocorre partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP), e pode ser acompanhado ao vivo na TV ou pelo canal da Caixa no Youtube.

No entanto, você pode conferir o resultado do neste mesmo link logo após divulgação dos números por parte do banco público.

Confira o resultado da Mega da Virada 2021 – Concurso 2440:

XX – XX – XX – XX – XX – XX

Aguardando sorteio pela Caixa!

Vale lembrar quando se joga na Mega Sena, todos saem ganhando. Por exemplo, uma porcentagem dos valores arrecadados acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Em conclusão, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

