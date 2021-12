Vai chover? Veja a previsão do tempo para todas as regiões do estado na virada do ano

A previsão do tempo não é nada animadora para quem quer curtir a virada do ano ao ar livre. Em todo o estado, a previsão é de que ocorram precipitações leves, mas também existem regiões em que o tempo pode fechar bastante.

Infelizmente, a região Norte, que vem sofrendo com chuvas severas nos últimas dias, será a mais afetada.

Está previsto, somente para esta sexta-feira (31), 50 mm de água. No município de Porangatu, por exemplo, as pancadas de chuvas isoladas podem atingir 35 mm. Em Alto Paraíso, 28 mm. A estimativa é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Na região Central, Anápolis e Goiânia terão um pouco mais de trégua em relação à intensidade.

Na primeira, a possibilidade é de que caia 10 mm enquanto que na capital, 12 mm.

Essa quantidade é a tendência em praticamente todo o estado. Algumas referências são Catalão, Jataí, Luziânia e Três Ranchos, por exemplo, a tendência é de que a chuva fiquem nessa média, entre 10 mm e 12 mm.