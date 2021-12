Veja as principais negociações que já foram acertadas para o Goianão 2022

A temporada de 2022 está batendo na porta dos clubes goianos. Enquanto as partidas oficiais não começam, dirigentes se movimentam nos bastidores para trazer reforços e disputar o título do campeonato estadual.

O Portal 6 fez um levantamento a respeito das principais negociações que foram acertadas pelas diretorias de Atlético, Goiás e Vila Nova para a disputa do torneio goiano. Confira:

Atlético

O elenco do Dragão Campineiro está sofrendo uma reformulação para 2022. Já foram 13 jogadores dispensados, sendo que a principal baixa é o nome de Fernando Miguel.

O goleiro, de 36 anos, acertou com o Fortaleza (CE) após uma ótima temporada pelas cores do rubro-negro goiano. Além do arqueiro, o zagueiro Éder, titular absoluto na defesa atleticana, não renovou o contrato e deixou o clube.

Por outro lado, cinco reforços já estão confirmados no Atlético. O goleiro Renan, vindo do Ludogorets (Bulgária); o volante Ramon, que estava no América-MG; e o atacante Guilherme Dellatorre, ex-CSA(AL), são caras novas.

Este último, inclusive, fez uma boa temporada pelo clube alagoano, marcando 24 gols na temporada de 2021, sendo 12 deles na Série B do Campeonato Brasileiro.

Já o volante Edson voltou ao clube goianiense, de onde saiu em 2020 para fazer passagem no futebol árabe. O atacante Wellington Rato também está de volta, após empréstimo ao V-Veren Nagasaki, do Japão.

Goiás

O esmeraldino está com movimentações mais conservadoras para evitar problemas financeiros no retorno do clube à Série A do Brasileirão.

Até o momento, apenas o atacante Vinícius foi anunciado como novidade. Vindo do Náutico (PE), o jogador fez 13 gols em 44 jogos pelo Timbu. Ele pertence ao Bahia e chega ao Goiás por empréstimo, em contrato de um ano.

Vale destacar que o alviverde não pode registrar novas contratações até quitar uma dívida com o Goianésia. A diretoria do clube da capital espera resolver essa pendência antes do início da temporada 2022.

Voltando de empréstimo, estão os jogadores: Filipe Trindade, Gustavinho, Heron, Pedro Marinho, Rodrigues, Taylon, Thalles, Vanderley e Vidal.

Dentre as principais perdas do esmeraldino, estão: o zagueiro David Duarte, o volante Rezende e o atacante Alef Manga, que foi o principal artilheiro do Goiás na disputa da Série B 2021, com 10 gols marcados.

Vila Nova

O Tigrão já apresentou quatro nomes para o Goianão 2022. O principal deles, até o momento, é o meia Wagner.

O jogador de 36 anos, que teve passagens por Cruzeiro (MG), Fluminense (RJ) e Vasco da Gama (RJ), estava no Juventude (RS) e fechou contrato de um ano com o Vila Nova.

Além dele, foram apresentados: o goleiro Tony, atleta revelado pelo Colorado que estava jogando pelo Morrinhos (GO); o lateral-direito Diogo, vindo do Brasiliense (DF) e o atacante Jean Silva, ex-Sampaio Corrêa (MA).

O Vila Nova já dispensou 14 jogadores após o final da temporada de 2021. Outros três jogadores foram emprestados para outros clubes durante a disputa do Campeonato Estadual, com o intuito de ganharem mais experiência.

Aos 22 anos, o volante Éder Monteiro, revelado pelo Tigrão, vai jogar o Goianão pelo Grêmio Anápolis, atual campeão do torneio estadual.

Também vindo das categorias de base do Colorado, o meia João Paulo, de 23 anos, vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Monte Azul.

Por fim, Alan Grafite, atacante de 23 anos, irá jogar o Campeonato Paranaense pelo Cianorte. O trio retorna ao clube da capital goiana ao fim dos torneios estaduais.