Após viagem de 110km, homem descobre que tinha “passageira” mortal no banco do passageiro

Imagine só viajar por 110 km com um dos animais mais venenosos do planeta bem pertinho? Foi o que aconteceu com um australiano para lá de desatento.

O caso foi detalhado pela página especializada em cobras, Gladstone Region Snake Catchers, que relatou que a cobra marrom oriental estava no banco do passageiro.

O homem só teria percebido a presença do réptil ao fazer uma rápida parada na conveniência e, por pouco, não foi vítima de uma ataque mortal.

Um especialista em resgates de serpentes foi acionado para recolher a cobra de dentro do carro e, apesar de achar muito arriscado realizar a captura durante à noite, a operação foi um sucesso e tudo terminou bem.

Vale ressaltar que as marrons orientais são as segundas víboras mais venenosas já identificadas.

O tamanho médio desta espécie é de 1,5m, dificilmente ultrapassando 2m.

