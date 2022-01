Bombeiros goianos continuam buscas por garotinha de 04 anos desaparecida em rio

Segue desaparecida a menina de 04 anos que caiu as margens do Rio Salobro, em Guarani de Goiás, região Nordeste do estado.

Ela sumiu na manhã da última quarta-feira (29/12) quando brincava com outras pessoas no local, entretanto, ao cair no rio, foi levada pela água.

As buscas não cessaram nem no Réveillon, pois equipes dos bombeiros de Anápolis passaram a virada do ano procurando a garotinha.

Durante o quinto dia de buscas, a corporação confirmou que ainda não encontrou o corpo.

Segundo os militares, a criança estava nadando com dois irmãos, num local onde a correnteza estava forte. Um deles chegou a tentar socorrê-la no rio, enquanto o outro buscou ajuda. Entretanto, a criança acabou se afogando.

As buscas são dificultadas pelas condições do local. A água do rio é turva e a vegetação no local é intensa. Além disso, as chuvas dos últimos dias aumentaram o volume do rio.