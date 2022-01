Concursos públicos de Goiás têm mais de 350 vagas com inscrições para janeiro de 2022

A passagem de ano é tradicionalmente conhecida por representar momentos de renovação e oportunidades para as pessoas, que frequentemente traçam novos objetivos para o período que se inicia.

Estas metas, muitas vezes, envolvem conseguir um novo emprego. E, em Goiás, isso já é mais que possível.

Isso porque vários editais para concursos públicos por todo o estado foram publicados, com 356 oportunidades de inscrição disponibilizadas nas mais diversas áreas somente em janeiro deste ano.

Secretaria Municipal de Educação – Goianésia

Uma das principais é para Goianésia, onde a Secretaria Municipal de Educação local ofertou 160 vagas para interessados em trabalhar nas unidades de ensino da rede municipal.

Do montante total, 68 são destinadas para assistente de educação infantil, 48 para educador do magistério, 36 para profissional de apoio pedagógico e oito para intérprete de libras.

A jornada é de 30 horas semanais para todas as funções e os salários podem chegar a R$ 2.444, 13, a depender do cargo.

As inscrições serão abertas nesta segunda-feira (03) e seguirão disponíveis até quarta-feira (05). Os interessados poderão se cadastrar de forma exclusivamente presencial, na sede da Secretaria, que fica localizada na Rua 12 nº 324, Setor Central, Goianésia.

Mais informações no edital.

IFG – Senador Canedo

Outra possibilidade, também na área de educação, é no Instituto Federal de Goiás (IFG) de Senador Canedo, onde se procura profissionais interessados em desempenhar a função de professor temporário ou substituto.

São quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, nas seguintes áreas: Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Letras Português/Inglês.

Os salários variam entre R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições seguirão abertas até o dia 11 de janeiro e, para estar apto a participar do processo seletivo, o candidato deve pagar a taxa no valor de R$ 40, além de completar o cadastro no site do IFG.

O edital completo pode ser lido aqui.

Oportunidades diversas – Cocalzinho de Goiás

Cocalzinho de Goiás foi outro município contemplado com a abertura de concursos públicos.

Lá, serão ofertadas 89 vagas em caráter determinado, além também do cadastro de formação reserva para outros profissionais.

As oportunidades são divididas em dois editais e, no primeiro deles, se referem às seguintes funções: Assistente Social (02), Fisioterapeuta (01), Fonoaudiólogo (o2), Neuropsicopedagogo (01), Professor (42), Professor de Libras (02), Psicólogo (02), Psicopedagogo (02) e Terapeuta Ocupacional (01).

Já o segundo edital tem vagas nas funções de Assistente Social (05), Operador de CadÚnico (06), Orientador Social (14), Pedagogo (01), Psicólogo (04) e Visitador (04).

As inscrições podem ser realizadas através do http://www.infocol.com.br até às as 23h59min do dia 09 de janeiro.

As informações completas podem ser encontradas nos editais, disponíveis clicando aqui (primeiro) e aqui (segundo).

Prefeitura de Montividiu do Norte

Fechando a lista de oportunidades, a Prefeitura de Montividiu do Norte abriu um processo seletivo com a disponibilização de 68 vagas em cargos de nível fundamental.

Elas são referentes às seguintes áreas de atuação: Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar Administrativo, Agente de Limpeza Urbana e Jardinagem (Gari), Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Telefonista, Agente de Vigilância e Agente de Combate às Endemias.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 10 e 24 de janeiro de, das 08h às 17h, por meio de entrega da documentação exigida no departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, localizado na Rua Rita Cândida de Jesus, n°32, Centro.

Os detalhes completos podem ser lidos no edital.

Superintendência Regional da Polícia Federal

Em conjunto com o Centro de Integração Empresa Escola (Ciee), a Superintendência da PF abriu processo com vagas para 11 estagiários ainda em formação.

Há oportunidades disponíveis para Goiânia, Anápolis e Jataí, entre cursos de Direito (07), Jornalismo (01), Educação Física (01), Engenharia Civil (01) e Engenharia Elétrica (01).

Para concorrer, o candidato precisa estar regulamente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao Ensino Superior.

O valor da Bolsa Auxílio Ensino Superior é de R$ 1.125,60 com auxílio-transporte de R$ 10 ao dia. As inscrições devem ser feitas no site do Ciee e seguirão abertas até o dia 27 de janeiro.

Secretaria Municipal de Saúde – Alexânia

Um total de 24 profissionais devem ser contratados através do novo processo seletivo do município de Alexânia.

Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, o concurso empregará servidores para trabalharem como Agentes Comunitários de Saúde nas unidades locais.

Os interessados devem efetuar as inscrições nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021, de forma presencial, no Auditório da Prefeitura de Alexânia, localizada na avenida 15 de Novembro, Área especial nº 06, Centro, no horário das 9h às 16h.

Informações completas no edital.