Últimos dias para se inscrever em concurso que oferece salário de até R$5 mil no Sudoeste goiano

As inscrições para o concurso público da Policlínica de Quirinópolis, município do Sudoeste Goiano, estão na reta final. Os interessados têm até 10h desta terça-feira (04) para se inscreverem no processo seletivo.

O centro de saúde oferece 10 vagas, para início imediato, com oportunidades para nível fundamental, médio e superior de ensino. A remuneração vai de R$ 1,1 mil a R$ 5 mil.

Os cargos são de auxiliar de atendimento (três vagas), técnico em enfermagem I (duas), técnico em enfermagem II (três), enfermeira (uma) e técnico em imobilização (uma).

Há também 12 ofertas para formação de cadastro de reserva.

O registro engloba as funções de: almoxarife, assistente administrativo júnior, assistente de ouvidoria júnior, assistente de recursos humanos, auxiliar de farmácia, coordenador de enfermagem, enfermeira (o), Enfermeira CCIH, farmacêutico, maqueiro, nutricionista e técnico em imobilização.

A seleção será realizada em três etapas, sendo a primeira uma análise do currículo do participante do certame. Na segunda fase, o candidato irá realizar uma prova de conhecimentos gerais e específicos.

Por fim, serão realizadas entrevistas e o teste psicolaboral nos aprovados para a terceira etapa. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 28 de janeiro, no site da Policlínica.

Para mais informações sobre o concurso público, confira o edital.