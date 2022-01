Homem morre na hora após ser atropelado por caminhão no DAIA

Um homem, de 42 anos, morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (05) por caminhão no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Identificado como José Carlos Vieira da Silva, ele não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida na hora. Ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) coube apenas a confirmação do óbito.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu próximo ao trevo do distrito e o motorista do veículo, que seguia pela BR-060, permaneceu no local após o atropelamento.

A dinâmica do acidente ainda não está clara e caberá à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) elucidar as circunstâncias da fatalidade.

O corpo de José Carlos Vieira da Silva foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).