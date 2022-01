Influencer é ‘cancelada’ após publicar vídeo dançando ao lado mãe que morreu um dia depois

A influencer Stephanie Mecco, de 19 anos, foi ‘cancelada’ na internet após postar um vídeo gravado no leito de hospital onde estava a mãe com uma doença em estado terminal.

Não satisfeita com o engajamento, a jovem, que também é modelo, recorreu às redes sociais para ‘comemorar’ as visualizações, apesar da morte da mãe por câncer no dia seguinte à gravação.

“Obrigada, mãe! Nosso último vídeo juntas está batendo quase 7 milhões de visualizações, mais de 600 mil curtidas… Esse foi, sem dúvidas, o seu presente para realizar o nosso sonho!!”, escreveu nos stories.

Após os ataques de internautas, Stephanie decidiu se explicar melhor em um novo vídeo, comentando que a mãe estava consciente e, que nem por um segundo, imaginou que seria o último dia com a genitora viva.

Ela ainda reforça, em meio às lágrimas, que o motivo da vibração é que a falecida mãe partilhava deste sonho com a filha, sempre gravando com ela ou a filmando sozinha.

“Tiraram o vídeo de contexto […] Infelizmente a internet é cruel e as pessoas são horríveis!”, disse a modelo durante os relatos.

Outro lado

Diversos internautas no Brasil inteiro repudiaram o mecanismo de engajamento utilizado pela influencer.

“Ainda assustado com a tiktoker que fez vídeo no lado da mãe em estado terminal um dia antes dela morrer”, escreveu um.

“Muito bizarro esse vídeo da tiktoker com a mãe no hospital. As pessoas perderam total o senso”, disse outro usuário.