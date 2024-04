6 utilidades secretas da Coca-Cola que são impressionantes

Líquido é um excelente aliado na limpeza e vai transformar as atividades domésticas

Ruan Monyel - 10 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Aproveitando a Natureza)

Uma das bebidas mais icônicas e populares do mundo, conhecida por seu sabor único e refrescante, também esconde segredos e alguns usos da Coca-Cola podem ser surpreendentes.

Além de ser uma simples bebida, o refrigerante possui uma série de utilidades “secretas” que podem facilitar o dia a dia de quem cuida de casa.

O líquido é um excelente aliado na limpeza, e segundo um artigo do site “Ekonomista”, vai transformar as atividades domésticas. Ficou curioso? Leia até o fim e aprenda os truques.

6 utilidades secretas da Coca-Cola que são impressionantes

1. Remoção de Manchas

A efervescência e os ácidos presentes na Coca-Cola podem ser utilizados para remover manchas difíceis em roupas e tapetes.

Basta aplicar a bebida diretamente sobre a mancha, deixar agir por alguns minutos e depois lavar normalmente, mas lembre-se: veja as especificidades do tecido antes de aplicar e evite danos à peça.

2. Limpeza de banheiros

Surpreendentemente, o uso do refrigerante é eficaz na remoção de manchas e acúmulos de sujeira em vasos sanitários.

Despeje a bebida diretamente no vaso, espere alguns minutos e, em seguida, esfregue com uma escova de banheiro e depois dê descarga, o resultado é impressionante.

3. Remoção de ferrugem

O ácido da Coca-Cola é excelente para remover a ferrugem de superfícies metálicas.

É só mergulhar o objeto no líquido ou aplicar no local da ferrugem por algumas horas e depois esfregar com uma esponja com água e sabão.

4. Limpar vidros e espelhos

O refrigerante, embora tenha muito açúcar, também possui ácido cítrico, que é um ótimo aliado na limpeza de vidros e espelhos.

Umedeça um pano com a bebida e esfregue na superfície, o resultado é praticamente instantâneo.

5. Remover gordura

Para desengordurar tachos e panelas o uso da Coca-Cola além de essencial, torna a tarefa ainda mais fácil.

Antes de lavar, coloque um pouco do refrigerante no recipiente e deixe ferver por alguns minutos, depois é só limpar com detergente e água, o resultado vai te deixar de queixo caído.

6. Desentupidor

Por fim, se você está lidando com um cano entupido, a Coca-Cola pode ser uma solução rápida e eficaz.

Afinal, o ácido aliado a efervescência do produto pode ajudar a soltar os detritos e desobstruir o cano, mas em casos graves o mais recomendado é procurar ajuda profissional.

