Prefeitura de Anápolis divulga início das inscrições para quem quer estudar dança, artes, música e teatro

O calendário de inscrições para as escolas de artes, dança, música e teatro de Anápolis já está aberto.

Interessados em praticar essas modalidades podem se matricular a partir do dia 17. Os veteranos, porém, têm até a próxima sexta-feira (07) para renovar o vínculo.

As unidades contam com um sistema de sorteio para definir os novos alunos. Apenas as escolas de música e dança executam um teste de aptidão antes do sorteio, devido a alta procura.

“São exercícios simples de percepção, mas que fazem a diferença ao identificar os que querem e têm habilidade para ingressar nas escolas”, explica a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

As vagas disponíveis abrangem diversas faixas etárias, incluindo a infantil. Os detalhes de cada unidade pode ser conferido através dos telefone:

Escola de Artes Oswaldo Verano – 3902-1218

Local: Rua 14 de Julho esquina com Av. Goiás, Centro

Escola de Dança de Anápolis – 3902-1340

Local: Rua Barão do Rio Branco, nº 1229, Centro

Escola de Música de Anápolis – 3902-1010

Local: Av. Goiás esquina com Rua 14 de Julho, Centro

Escola de Teatro de Anápolis – 3902-1501

Local: Rua Pereira do Lago, Qd: 44, Lt: 13, Bairro Jundiaí