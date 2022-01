Vídeo: Mulher fica só de lingerie após tirar o vestido para usar como máscara em sorveteria

Após quase dois anos desde o início da pandemia, ainda existem pessoas que são totalmente contras o uso de máscaras e se dispõem a passar por situações constrangedoras para fugir das proteções necessárias.

Foi este o caso de uma argentina que preferiu tirar o vestido e ficar apenas de lingerie, usando a peça externa para tampar o rosto e pedir um sorvete.

No entanto, ela acabou sendo convidada a se retirar do estabelecimento pelos proprietários do ambiente, antes mesmo de fazer o pedido.

Nas cenas flagradas pelas câmeras de segurança, é possível ver uma outra família na sorveteria, completamente indignada com a exposição.

À imprensa local, as fontes ainda confirmaram que, junto da moça, haviam ainda cerca de 10 pessoas, todas sem proteções faciais contra Covid-19.

Veja: