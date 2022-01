Em oito dias, mais de 600 assintomáticos são diagnosticados com Covid-19 em Anápolis

Se encerrou, no final da tarde desta sexta-feira (07), a testagem em massa para identificar casos de Covid-19 e Influenza em Anápolis.

Promovida pela Prefeitura, a ação aconteceu na Praça Bom Jesus, no Centro da cidade, entre os dias 28 e 30 de dezembro e depois do dia 03 a 07 de janeiro.

Em meio à uma espécie de retomada do número de casos, principalmente após as festividades de final de ano, as nova variações dos respectivos vírus, Ômicron para Covid-19 e H3N2 para Influenza, têm sido responsáveis por grande parte das hospitalizações recentes no município.

Diante desse cenário, foi proposta a iniciativa de promover a realização dos testes na população.

O Portal 6 apurou junto à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que, desde o início dos procedimentos até esta sexta-feira (07), um total de 3.587 testes foram realizados.

Destes, 608 detectaram a presença, de fato, de algum dos vírus – o que representa um índice de cerca de 17% de resultados positivos.

Onde se testar agora?

Apesar da finalização da iniciativa na Praça Bom Jesus, ainda existem diversas unidades da rede pública que oferecem o serviço.

A grande diferença, contudo, é a necessidade. Só serão testados pacientes que tiverem apresentado sintomas e passado pela avaliação de um profissional da medicina, que encaminhará, ou não, o pedido de teste.

Os locais são: UPA Vila Esperança, UPA Pediátrica e os postos de saúde do Parque Iracema, São José, Bairro de Lourdes e Vila União.