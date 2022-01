Esta é a frequência correta com que você deve lavar as toalhas de mesa

Hoje iremos falar de um artigo muito importante em nossa casa: toalha de mesa. Sem sombras de dúvidas, esse item, além de proteger, traz um ar especial para nosso lar pois é um grande aliado na decoração. Logo, podemos sempre estar trocando a estampa e formato para dar uma cara nova para a cozinha ou sala de jantar. Bom, mas você sabe a frequência correta para lavar as toalhas de mesa?

Antes de responder essa pergunta, precisamos deixar claro que essas toalhas precisam de um cuidado especial na hora da lavagem. Isso significa que não podem ser lavados com outras roupas, como roupas de casa ou de uso pessoal.

Como lavar a minha toalha de mesa?

Em primeiro lugar, se seu tecido estiver com manchas de comida, evite usar cloro, água sanitária ou outros sabões mais fortes. Isso porque esses produtos podem deixar a toalha com aspecto amarelado. Assim, escolha sempre produtos específicos para retirar manchas.

Por último, quando for lavar sua toalha, fique de olho na temperatura da água. Basicamente, água muito aquecida pode causar o encolhimento do material. Além disso, utilize o amaciante para realinhar as fibras e facilitar na hora de passar.

Quando devo lavar as toalhas de mesa?

Mas é claro que não íamos deixar essa pergunta de fora. No geral, recomendamos a lavagem desses itens regularmente, de acordo com o uso da sua casa. Por exemplo, se você mora com muitas pessoas e faz diversas refeições por dia, as toalhas de mesa devem sujar mais. Por isso, lave-as, no mínimo, duas vezes por semana.

Enquanto isso, se em sua casa não suja tanto assim esse artigo, lave apenas uma vez na semana. Para assim, não acumular fungos e bactérias dos restos de comida.

