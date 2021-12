Esta é a frequência correta com que você trocar sua escova de dente

Você com certeza deve cuidar bem dos seus dentes. Afinal, o sorriso é a melhor maquiagem tanto da mulher quanto do homem. E podemos ir mais longe, dor de dente é horrível! Bom, mas mesmo cuidando tão bem deles, você tem dado atenção a sua escova de dentes? Hoje iremos te orientar sobre a frequência para trocar sua escova de dente, vem com a gente!

Primeiramente, segundo especialistas, a melhor escova de dente é aquela que envolve todos os seus dentes. Isso engloba desde sua maciez, formato e alcance até nos últimos dentes. Por isso, fique atento para que adeque mais a sua arcada dentária. Mas vamos ao que interessa:

Qual é o momento certo para trocar sua escova de dente?

Basicamente, você tem que trocar sua escova de dente, em média, a cada 3 meses. Isso porque depois desse tempo ela começa a ter um desgaste maior, o que compromete sua eficácia. Inclusive, existem até umas escovas que possuem marcações nas cerdas. Assim, conforme a pessoa usa, fica com uma cor mais clara, facilitando a hora certa de adquirir uma nova.

Muito além disso, essa troca é necessária devido ao acúmulo de bactérias que toda escova possui. Logo, essas bactérias podem proliferar na escova, causando possíveis infecções na boca. Fique de olho!

Bom, mas e se você esquecer de trocar a escova? A resposta é simples: cárie. Em suma, quando usamos uma escova ineficiente, não conseguimos limpar nossos dentes corretamente, o que pode gerar lesões, perda de dentes e muito mais. Ademais, problemas na gengiva e até cáries mais profundas.

Por fim, respeite esse período de troca! Porque as complicações sérias existem! Por exemplo, câncer de boca e até endocardite bacteriana (doença do coração). Logo, escove seus dentes, use fio dental e consulte o seu dentista regularmente, para não estragar sua melhor maquiagem!

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

