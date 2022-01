Famoso cursinho de Anápolis abre inscrições para dar bolsas de até 100% para o pré-vestibular

Em todos os anos, uma das maiores preocupações dos jovens estudantes de todo o Brasil é com a realização dos vestibulares que dão acesso às universidades.

A principal meta costuma ser ter um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é a principal porta de entrada para as unidades públicas e de maior prestígio no país.

Para viabilizar este objetivo, os cursinhos especializados costumam ser uma das saídas mais procuradas pelos alunos interessados em conseguir bons resultados nas provas.

Um dos fatores que afasta parte dos estudantes, entretanto, é o valor das mensalidades. Uma das soluções para este cenário, porém, são as bolsas integrais ou parciais.

O Colégio Núcleo, uma das referência do ramo dentro de Anápolis, já abriu as inscrições para a prova que definirá os bolsistas do ano na unidade.

Os interessados tem até o dia 14 de janeiro para completar o cadastro, que requisita apenas 1kg de alimento não perecível como pagamento.

Assim como as inscrições, o exame será realizado às 13h no próprio colégio, que fica localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 863.

Serão ofertadas bolsas integrais para quem acertar mais de 75% da prova ou descontos progressivos para os 10 primeiros colocados.

Mais informações podem ser adquiridas através do telefone (62) 3702-0004 ou na própria recepção do Núcleo.