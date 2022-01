2022 começou com tudo e cheio de novidades no mundo do cinema e nas plataformas de streaming. Inclusive, a grandiosa Netflix já divulgou os seus lançamentos e você não pode perder. Por isso, veja agora filmes e séries na Netflix para assistir em janeiro de 2022. Veja aos trailers e já compartilhe com aquele seu amigo!

6 filmes e séries na Netflix para assistir em janeiro de 2022:

1. Rebelde

“Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás” melhor já ir cantando a música mais famosa da produção mexicana para se aquecer para o revival na Netflix. Basicamente, dia 05 de janeiro, chegou na plataforma uma nova geração de alunos dando continuidade ao clássico!

2. Hype House

Pois bem, dia 7 de janeiro se prepare, pois chega na grande plataforma um novo reality show. Porém, desta vez, sairá totalmente do convencional, onde contará com estrelas do TikTok, incrível, né? Inclusive, você pode contar com Thomas Petrou, Alex Warren, Sienna Mae Gomez, Larray, Kouvr Annon, Jack Wright, Nikita Dragun e Chase Hudson.

3. Brincando com Fogo (3ª temporada)

Enquanto isso, dia 19 de janeiro, os fãs de Brincando com Fogo terão a terceira temporada. Assim, o reality show norte-americano, desta vez, promete muitas emoções e um novo elenco, cheio de fogo.

4. Tratamento de Realeza

Agora, se você curte filmes de românticos, se prepare! Isso porque, dia 20 de janeiro, chega o filme “Tratamento de Realeza”, que traz Izzy, que é convidada para trabalhar em um casamento real.

5. Temporada de verão

Em seguida, dia 21, chega na plataforma uma série brasileira, legal, né? Basicamente, vamos acompanhar um grupo de jovens que resolve trabalhar em um hotel localizado em uma ilha paradisíaca durante o verão.

6. Ozark (4ª temporada)

Por fim, dia 21 teremos mais um lançamento! Assim, se você já acompanhava Ozark, saiba que novas aventuras virão na 4a temporada. Inclusive, a sinopse dizia o seguinte: “A liberdade parece estar mais próxima, mas o rompimento de laços familiares pode ser a ruína dos Byrdes”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!