Presa mulher que fez roubo inusitado no Supervi

Uma mulher de 41 anos foi presa na tarde deste domingo (09) após realizar um roubo inusitado no Supervi, supermercado localizado no Jardim Goiano, região Oeste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que ela já era suspeita de cometer pequenos furtos no local e por conta disso foi acompanhada a distância pelos trabalhadores do estabelecimento.

Para despistar, ela pegou um carrinho e colocou alguns itens, entretanto, ao passar por locais onde as câmeras não alcançavam, colocava alguns produtos dentro da mochila que portava.

Após passar pelos caixas, ela foi abordada do lado de fora do estabelecimento e levada até à gerência do local.

No mochila da mulher foram encontrados um marmitex com feijão tropeiro, uma bandeja com carne assada, três garrafas de vodka e uma de gin. No total, o prejuízo foi de R$ 179,95.

A quarentona foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil e deve ser indiciada por furto, cuja pena pode chegar a 04 anos de cadeia em caso de condenação.