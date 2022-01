5 familiares do secretário estadual Ismael Alexandrino morreram soterrados em MG

Foram confirmadas as mortes de cinco familiares do secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, no início da tarde desta segunda-feira (10).

Segundo o site Entrelinhas Goiás, eles foram encontrados dentro de um carro que estava soterrado em Brumadinho, cidade na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

As vítimas foram identificadas como: Henrique Alexandrino (41 anos), primo primeiro de Ismael; Deisy Alexandrino (40 anos), esposa de Henrique; os filhos deles, Vitor Alexandrino (6 anos) e Ana Alexandrino (3 anos); e Giovane Vieira, primo de Henrique (42 anos).

Ainda na manhã desta segunda-feira (10), o secretário de Saúde de Goiás havia compartilhado nas redes sociais imagens do veículo dos familiares, pedindo para que qualquer pessoa que tivesse informações entrassem em contato com a família ou com a polícia local. Posteriormente, o próprio Ismael, nas redes sociais, confirmou a morte dos membros da família e agradeceu as mensagens de apoio.

De acordo com a postagem, eles tinham saído de Paula Cândido (MG) até Confins (MG) e foram vistos pela última vez no sábado (08), no pedágio de Itabirito (MG).

Segundo o jornal Estado de Minas, a família teria pego um desvio da BR-040, já que a rodovia estava interditada devido a um transbordamento de água da barragem Vallourec, na altura de Congonhas (MG).

Desse modo, eles tentaram pegar um atalho pela região de Casa Branca (MG), onde o carro acabou sendo soterrado por um deslizamento de terra.

O veículo foi encontrado dias depois, por um morador que tentar liberar a entrada por onde a família passava.