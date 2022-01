É normal que um relacionamento seja feito de altos e baixos, afinal nem sempre é possível estar vivendo um conto de fadas. Entretanto, quando ele começa a ter momentos mais baixos do que altos pode ser sinal para ir atrás de um novo amor.

Assim sendo, o prolongamento de um relacionamento que caminha dessa maneira é ruim para ambos os envolvidos.

Portanto, preparamos uma lista com alguns sinais de que é hora de encerrar este ciclo e procurar novos ares.

6 sinais que revelam que já passou da hora de você ir atrás de um novo amor

1. Brigas recorrentes

Discutir uma vez e outra é comum, porém a partir do momento em que as discussões se tornam recorrentes e acaloradas, com direito a bastante irritação, é um indício forte de que está na hora de partir.

2. Falta de atração sexual

A falta de atração sexual e consequentemente de sexo é algo que pode indicar que o parceiro está em outra vibe diferente da sua.

Entretanto, este sinal pode ser confuso. Às vezes é apenas uma alteração emocional, uma fase, portanto tenha prudência ao avaliar este indício e se possível converse com o companheiro.

3. Atração por outras pessoas acima da atração que sente pelo parceiro

Não é errado achar pessoas bonitas, mas admirar a beleza é diferente de sentir atração por elas. Assim sendo, quando a atração passa a ser maior sob outras pessoas, é um sintoma de que pode ter algo errado.

4. Os planos do parceiro não te incluem

Em um relacionamento é normal que ambos tenham os seus momentos individuais, entretanto, quando os planos para o futuro não incluem a pessoa, é um indício de que está na hora de buscar novos ares.

5. Falta de sintonia

Vocês não estão mais tendo a mesma afinidade de antes? Quando essa afinidade é baixa ou até mesmo inexistente, é um sinal perigoso do fim.

6. Falta de carinho

O início de um relacionamento costuma ser um mar de rosas, muito carinho pra cá e pra lá, mas se com o passar do tempo o carinho diminui ou então fica nulo, fique atento para partir.

