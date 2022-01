Bancos de Anápolis recebem multas que passam de R$ 250 mil por deixarem clientes em filas enormes por horas

Agentes municipais do Procon Anápolis estiveram envolvidos, durante a primeira semana de 2022, em uma mega fiscalização nas agências de banco do município.

A motivação foi o alto número de denúncias de consumidores que reclamaram das condições de espera nas filas das unidades.

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, o diretor do órgão na cidade, Wilson Velasco, explicou que a mobilização ocorreu para investigar a situação dos clientes, especialmente em meio ao período chuvoso.

“Muitas agências tem deixado os correntistas do lado de fora, alegando não ter autorização da Vigilância Sanitária para disponibilizar essa entrada. Porém, não é o que a gente tem verificado in loco“, explicou.

Segundo ele, os locais costumam estar vazios do lado de dentro, enquanto a aglomeração se forma no exterior, muitas vezes em meio à chuva.

Outra reclamação constante dos consumidores era de que as senhas só eram distribuídas a partir do momento que as pessoas entravam, ignorando todo o tempo de espera enquanto fora do espaço.

“O Procon deu início a esta fiscalização na última semana e seguirá até passar por todas as agências do município. Inclusive, diversas já foram notificadas por conta do tempo excessivo que os clientes estavam esperando”, acrescentou Wilson.

O diretor contou também que algumas unidades já foram multadas por conta das infrações aferidas.

“As multas começam no valor de R$ 5 mil, mas nós possuímos várias agências da cidade que são reincidentes neste tipo de problema. Então, temos autos de infração assinados com cifras acima dos R$ 250 mil”, sustentou.

O número exato de agências advertidas, entretanto, ainda não foi computado. De acordo com Wilson, o levantamento completo será concluído após a finalização das investigações, que deverão marcar presença em cada um dos bancos de Anápolis já nos próximos dias.